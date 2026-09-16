В Архангельской области АИ-98 временно станет альтернативой АИ-95

Власти региона также заключают с независимыми АЗС соглашения об ограничении наценки на топливо.Власти региона также заключают с независимыми АЗС соглашения об ограничении наценки на топливо.
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