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Кража технологий КПК у США — причина ухудшения американо-китайских отношений

Кража технологий КПК у США — причина ухудшения американо-китайских отношений

Два года назад американо-китайские отношения начали значительно ухудшаться. Коммунистическая партия Китая (КПК)  всегда обвиняла в этом бывшего президента Дональда Трампа, особенно по таким темам, как холодная война и отношения между США и Китаем.

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