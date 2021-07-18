Кража технологий КПК у США — причина ухудшения американо-китайских отношений

Два года назад американо-китайские отношения начали значительно ухудшаться. Коммунистическая партия Китая (КПК) всегда обвиняла в этом бывшего президента Дональда Трампа, особенно по таким темам, как холодная война и отношения между США и Китаем.
Два года назад американо-китайские отношения начали значительно ухудшаться. Коммунистическая партия Китая (КПК) всегда обвиняла в этом бывшего президента Дональда Трампа, особенно по таким темам, как холодная война и отношения между США и Китаем.
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