Россияне переходят на безалкогольные напитки. А Америка спивается

Давайте начнём с двух крайне замечательных цитат. Раз: Среднестатистический американец сейчас выпивает на 60% больше крепких алкогольных напитков, чем в середине 1990-х годов, сообщает The Hill со ссылкой на исследование Национального института по вопросам алкоголизма и злоупотребления алкоголем.
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