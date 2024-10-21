Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Россияне переходят на безалкогольные напитки. А Америка спивается

Россияне переходят на безалкогольные напитки. А Америка спивается

  Давайте начнём с двух крайне замечательных цитат.  Раз: Среднестатистический американец сейчас выпивает на 60% больше крепких алкогольных напитков, чем в середине 1990-х годов, сообщает The Hill со ссылкой на исследование Национального института по вопросам алкоголизма и злоупотребления алкоголем.

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