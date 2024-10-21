Россияне переходят на безалкогольные напитки. А Америка спивается

Давайте начнём с двух крайне замечательных цитат. Раз: Среднестатистический американец сейчас выпивает на 60% больше крепких алкогольных напитков, чем в середине 1990-х годов, сообщает The Hill со ссылкой на исследование Национального института по вопросам алкоголизма и злоупотребления алкоголем.