Боррель: бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что считает бессмысленным предоставлять гуманитарную помощь тем, кто завтра будет убит, поэтому он призывал к принятию конкретных шагов по решению палестино-израильского конфликта.