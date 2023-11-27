Боррель: бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что считает бессмысленным предоставлять гуманитарную помощь тем, кто завтра будет убит, поэтому он призывал к принятию конкретных шагов по решению палестино-израильского конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии