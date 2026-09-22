Сила в правде
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Сила в правде

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Зеленский снова дал себе 40 дней на «разгром России» — после ударов по портам, складам и железной дороге

Зеленский снова дал себе 40 дней на «разгром России» — после ударов по портам, складам и железной дороге

Зеленский на саммите в Карпатах снова отвёл себе 40 дней на «разгром России». Ночь уже принесла удары по Боярке, складам, одесским судам и железной дороге.

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