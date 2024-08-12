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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Геннадий Орлов: «Тюкавина назвали лучшим футболистом года. Моя версия, что лучшим был Глушенков. И вот теперь сравните их пользу для команды»

Журналист и комментатор обсудил матч «Зенита» и «Динамо» в 4-м туре мир РПЛ в программе «Экспертиза Зенита».

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