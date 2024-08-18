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План Запада по цифровой изоляции России рухнул. Инновации уже внедрены. Кто пострадает от санкций больше?

План Запада по цифровой изоляции России рухнул. Инновации уже внедрены. Кто пострадает от санкций больше?

© РИА Новости Алексей МальгавкоСегодня 425 прочитали Экономика 145,8K интересуются Россия смогла выстоять под грузом западных санкций, серьезно задевших ее технологический сектор, пишет Asharq Al-Awsat.

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