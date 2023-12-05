Электромобили по количеству проблем обогнали машины с ДВС почти на 80%

Chrysler Pacifica Большинство автовладельцев считают, что силовые агрегаты электромобилей по количеству технических проблем выгодно отличаются от своих предшественников — двигателей внутреннего сгорания (ДВС).
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