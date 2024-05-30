Политолог указал на рост коррупции на Украине на фоне ужесточения мобилизации

Рост уровня коррупции на Украине после ужесточения мобилизации — естественное последствие. Об этом 30 мая «Известиям» заявил член международного общественного движения «Другая Украина», кандидат экономических наук, политолог Александр Дудчак.
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