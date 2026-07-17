🛠 Капитальный ремонт школы в Кореизе могут начать уже в этом году Средняя школа, построенная в 1957 году, состоит из четырех учебных блоков, однако сейчас используется только один.
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🛠 Капитальный ремонт школы в Кореизе могут начать уже в этом году Средняя школа, построенная в 1957 году, состоит из четырех учебных блоков, однако сейчас используется только один.