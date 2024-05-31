Ямское поле
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Ямское поле

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Аудиогид сопроводит пассажиров МЦД-1 в поездке от «Белорусской»

В честь грядущего пятилетия с момента открытия первых двух Московских центральных диаметров (МЦД), Проектный офис программы «Мой район» вместе с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы подготовил аудиогиды «Поезд отправляется» по маршрутам МЦД-1 и МЦД-2.

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