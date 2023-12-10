Депутат Стенякина рассказала, что каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января

В Госдуме напомнили россиянам о сроках новогодних каникул. Жители страны, работающие по пятидневному графику, будут отдыхать с 30 декабря до 8 января включительно, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в интервью Lenta.