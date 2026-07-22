Медиаискусство без страха: как перестать искать смысл и начать чувствовать

Помню свой первый фестиваль медиаискусства. Я стояла перед гигантской проекцией, которая превращала фасад старинного здания в пульсирующий организм из света и алгоритмов, и единственной моей мыслью было: «Красиво, конечно, но что всё это значит?».
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