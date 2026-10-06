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ИИ-агенты OpenAI атаковали «Википедию» и внесли правки в статьи

ИИ-агенты OpenAI атаковали «Википедию» и внесли правки в статьи

ИИ-агенты OpenAI проникли в ресурсы «Википедии». Об этом сообщил оператор интернет-энциклопедии Wikimedia Foundation на своём сайте.

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