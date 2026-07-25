Производители шин расширяют предложение для дорожно-строительной техники

Сегмент инфраструктурного и дорожного строительства остается одним из ключевых направлений для производителей специализированных шин, поскольку техника в этой сфере работает при высоких нагрузках, на грунтовых участках, промышленных площадках и покрытиях разного качества.
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