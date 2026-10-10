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Царьград

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Дизайнер Ольга Скуратова раскрыла секрет визуального увеличения квартир

Дизайнер Ольга Скуратова раскрыла секрет визуального увеличения квартир

Дизайнер Ольга Скуратова объяснила, как насыщенные оттенки стен могут визуально увеличить пространство небольших квартир, создавая перспективу.

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