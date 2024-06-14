Финансист Кричевский посоветовал не торопиться с покупкой валюты

Финансовый эксперт Кричевский призвал не паниковать и не торопиться с покупкой валюты.Алексей Кричевский, финансовый эксперт, посоветовал гражданам России занять выжидательную позицию и не бросаться покупать доллары и евро.
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