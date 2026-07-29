Газпромбанк: Минфин возобновит размещение облигаций в октябре

Егор Сусин из Газпромбанка рассказал, что рынок гос. облигаций стабилизировался после распродаж. Минфин может вернуться к размещениям в октябре, с учётом возможного сезонного профицита в августе и сентябре.
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