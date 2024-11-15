"Наивный и слабый переговорщик". Вот почему Трамп не может принять условия Путина

В Кремле активно готовятся к диалогу с Белым домом по поводу мира на Украине, пишет Chatham House. По мнению автора, Трамп находится в тяжелом положении, так как если он примет условия Путина, то потеряет свою репутацию и имидж.
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