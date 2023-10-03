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Житель Ставрополя построил успешный бизнес на подарочной упаковке

Житель Ставрополя построил успешный бизнес на подарочной упаковке

Чем нестандартнее продукция, тем ниже конкуренция, а значит, больше шансов на успех. Это утверждение, конечно, было не единственным, подтолкнувшим Руслана Абдулаева с хутора Славянского Ставропольского края к тому, чтобы открыть мастерскую и начать производство цветочных корзинок и коробок.

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