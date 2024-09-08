Мария Захарова сравнила предвыборную кампанию в США с Хеллоуином

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время Восточного экономического форума (ВЭФ) в беседе с изданием ТАСС заявила, что предвыборная компания в США превратилась в адское шоу и Хеллоуин с соответствующими образами.
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