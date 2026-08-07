Россиянам назвали способы сэкономить на сборах ребёнка в школу

Экономист Елена Потрясаева назвала способы сэкономить на сборах ребёнка в школу. Эксперт рекомендует отложить покупку канцелярии до получения точного списка от учителя и приобрести только базовый набор: одежду, обувь и рюкзак.
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