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Россиянам назвали способы сэкономить на сборах ребёнка в школу

Россиянам назвали способы сэкономить на сборах ребёнка в школу

Экономист Елена Потрясаева назвала способы сэкономить на сборах ребёнка в школу. Эксперт рекомендует отложить покупку канцелярии до получения точного списка от учителя и приобрести только базовый набор: одежду, обувь и рюкзак.

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