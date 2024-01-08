Русские "Тигры" с роботизированными "Арбалетами" успешно жгут броневики ВСУ

Бойцы российских воздушно-десантных войск наряду с боевыми машинами десанта и тяжелой бронетехникой применяют в зоне СВО бронеавтомобили "Тигр-М" с дистанционно-управляемыми боевыми модулями "Арбалет-ДМ".
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