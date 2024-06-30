Швентек о том, что не проходила на «Уимблдоне» дальше 1/4: «Мне нужно сосредоточиться на том, чтобы стать лучшим игроком на этом покрытии»

В Лондоне она не проходила дальше четвертьфинала. «Мне нужно сосредоточиться на том, чтобы стать лучшим игроком [на этом покрытии], научиться играть в лучший теннис на траве, не зацикливаясь на рейтинге или ожиданиях, которые с ним связаны.