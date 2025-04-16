Американская армия ускоряет модернизацию танков Abrams для повышения боевой мощи

Американская армия планирует сократить сроки модернизации танков M1 Abrams до 30 месяцев. Начальник штаба Рэнди Джордж распорядился ускорить работы из-за низкой эффективности танка в условиях боевых действий на Украине.
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