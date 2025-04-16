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Американская армия ускоряет модернизацию танков Abrams для повышения боевой мощи

Американская армия ускоряет модернизацию танков Abrams для повышения боевой мощи

Американская армия планирует сократить сроки модернизации танков M1 Abrams до 30 месяцев. Начальник штаба Рэнди Джордж распорядился ускорить работы из-за низкой эффективности танка в условиях боевых действий на Украине.

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