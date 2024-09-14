Республиканцы увидели в ультраправых угрозу для переизбрания Трампа

Всё более тесная связь бывшего американского лидера, кандидата на пост президента США Дональда Трампа с крайне правой активисткой Лорой Лумер вызывает у республиканцев опасения, что попытка политика снова занять Белый дом приняла саморазрушительный поворот в сторону политических маргиналов.