Республиканцы увидели в ультраправых угрозу для переизбрания Трампа

Всё более тесная связь бывшего американского лидера, кандидата на пост президента США Дональда Трампа с крайне правой активисткой Лорой Лумер вызывает у республиканцев опасения, что попытка политика снова занять Белый дом приняла саморазрушительный поворот в сторону политических маргиналов.
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