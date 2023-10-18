Экс-разведчик Риттер: Армия Израиля будет уничтожена в секторе Газа

Армия Израиля будет уничтожена, если решит начать наземную операцию в секторе Газа. Об этом Скотт Риттер, бывший разведчик вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, рассказал на YouTube-канале Judging Freedom.
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