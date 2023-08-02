Денацификация Украины может занять много времени, но она неизбежна Идеология «бандеризма» внедрилась в самое сердце современного украинского общества, из-за чего украинцы относятся к русским с особой и отнюдь не взаимной жестокостью, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Украинцы ненавидят русских, а те считают их своими братьями
Комментарии
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Георгийюра Гончар
Русофобия пышно цветёт на Украине с 90 года!!Чтобы не замечать это - нужно умудриться!!
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2 час.
Андрей Сушко
А вот мне интересно, а кто виноват в этом? Я уверен, что есть конкретные лица и ведомства возглавляемые этими лицами, которые отвечают за это, и слова нас обманули не котируются здесь.
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50 мин.
Андрей Тихонов
Только утилизация салорейха...
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7 мин.
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