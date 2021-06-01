Главком ВМФ РФ поздравил российских моряков с годовщиной создания Северного флота

Поздравляя военнослужащих, Евменов напомнил о героических подвигах моряков Северного флота во время Великой Отечественной войны, когда они сражались с противником на морских арктических путях, обеспечивая безопасность переброски грузов на фронтовые нужды.
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