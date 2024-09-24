Садоводы давно включили это растение в число самых красивых декоративных кустарников

﻿﻿Садоводы уже давно причислили это растение к красивейшим декоративным кустарникам. Это неудивительно: растение с такими великолепными цветками стоит поискать! Хоть крупнолистная гортензия и считается неприхотливой, некоторые садоводы не могут с ней подружиться: иногда листья желтеют, иногда не цветут, иногда черенки наотрез отказываются приживаться, а здоровые саженцы вымерзают после пересадки из горшков в грунт земля.