Я строю
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Я строю

212 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lehanaizhe
    Всё славно, но придут заморозки, как нынче летом-хоть заудобряйся и заухаживайсяЧтобы слива радов...
  • Вячеслав Кудрявцев
    да ну нах!У разных огородны...
  • Lora Некрасова
    Интересно. Но много возьни.Выращивание комна...

Садоводы давно включили это растение в число самых красивых декоративных кустарников

Садоводы давно включили это растение в число самых красивых декоративных кустарников

﻿﻿Садоводы уже давно причислили это растение к красивейшим декоративным кустарникам. Это неудивительно: растение с такими великолепными цветками стоит поискать! Хоть крупнолистная гортензия и считается неприхотливой, некоторые садоводы не могут с ней подружиться: иногда листья желтеют, иногда не цветут, иногда черенки наотрез отказываются приживаться, а здоровые саженцы вымерзают после пересадки из горшков в грунт земля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх