Брагин о том, что он формально остается тренером сборной России: «Глупости. Я их даже не комментирую»

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал информацию о том, что формально он по-прежнему возглавляет сборную России и подписывает списки кандидатов в сборные.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх