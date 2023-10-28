10 звёзд, которые выглядят намного моложе своего возраста

Екатерина АндрееваЕкатерина Андреева поражает зрителей Первого канала моложавой внешностью. На лице 61-летней телеведущей практически нет морщин, а ее подтянутая фигура хорошо смотрится в облегающих нарядах.
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