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«Факел» предложил Ахметову около 2 млн рублей в месяц, Ильзат пока не соглашается

« Факел » сделал предложение бывшему полузащитнику «Зенита»  Ильзату Ахметову , находящемуся в статусе свободного агента.

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