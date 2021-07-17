Мир оружия

23 481 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Осипов
    Гиперзвук на «Зам...
  • вадим шахов
    бред сумасшедшего идиота. ты ещё на пробирку колина пауэла ссылку дай.Почему американцы...
  • Владимир Балаев
    Хороший, правильный материал. О таких людях нужно помнить, их имена должны носить улицы и стоять памятники там, где о...Кто спас Москву в...

F-22 «Раптор» и F-23 «Нераптор». Пасьянс, который не сложился

F-22 «Раптор» и F-23 «Нераптор». Пасьянс, который не сложился

Ни для кого не секрет, что в государстве американском не все красиво с авиацией. Или наоборот, все идет по плану.

Вернуться к статье
93
Обсудить
Алексей Андреевич
слишком дорого
65alekseysramblerru Леонтьев
о чём читать. если путает 29 и 15.
Борис Осипов
Лаврентий Палыч Берия
Сейчас из всех собранных F-22 примерно 60% лётнопригодно. У них очень большой процент технических неисправностей и отказов
Лаврентий Палыч Берия
Однажды летуну пришлось восемь часов просидеть в кабине, заклинило колпак. Пока думали что делать, пытались открыть а потом просто пилили колпак.
Лаврентий Палыч Берия
пожары двигателей на взлёте и посадке...
Лаврентий Палыч Берия
отказ шасси
Лаврентий Палыч Берия
стелс покрытие облазит и его просто кусочками вклеивают. Самолёт похож на лоскутное одеяло
Лаврентий Палыч Берия
авария при посадке

Картина дня

наверх