F-22 «Раптор» и F-23 «Нераптор». Пасьянс, который не сложился

Мир оружияПолитикаF-22 «Раптор» и F-23 «Нераптор». Пасьянс, который не сложился Ни для кого не секрет, что в государстве американском не все красиво с авиацией. Или наоборот, все идет по плану.Вернуться к статье93НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей Андреевичслишком дорого65alekseysramblerru Леонтьево чём читать. если путает 29 и 15.БОБорис ОсиповЛаврентий Палыч БерияСейчас из всех собранных F-22 примерно 60% лётнопригодно. У них очень большой процент технических неисправностей и отказовЛаврентий Палыч БерияОднажды летуну пришлось восемь часов просидеть в кабине, заклинило колпак. Пока думали что делать, пытались открыть а потом просто пилили колпак.Лаврентий Палыч Берияпожары двигателей на взлёте и посадке...Лаврентий Палыч Берияотказ шассиЛаврентий Палыч Бериястелс покрытие облазит и его просто кусочками вклеивают. Самолёт похож на лоскутное одеялоЛаврентий Палыч Берияавария при посадкеКомментировать
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