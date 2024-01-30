Что творится в затопленном Южном: Следком России обратил внимание, жители не спали ночью

Сначала на удручающие видео с залитыми водой территориями и бредущими по щиколотку в воде школьниками отреагировали правоохранители: 23 января прокуратура Динского района сообщила о проверке по факту подтопления земельного участка, находящегося вблизи МБОУ СОШ № 15 в поселке Южном.