ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Как влюбить в себя кого угодно: 7 советов психолога, которые действительно работают

Как влюбить в себя кого угодно: 7 советов психолога, которые действительно работают

Влюблённость со стороны часто выглядит как что-то хаотичное и почти случайное, будто кто-то просто оказался в нужное время в нужном месте и всё сложилось само собой, но если присмотреться внимательнее, становится видно, что за этим состоянием всегда стоит не только химия, но и очень тонкая человеческая настройка, которая считывается без слов, через поведение, через паузы, через то, как человек держится рядом с другими и что он из себя представляет, когда перестаёт стараться произвести впечатление.

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Профиль пользователя Владимир Акулов
Владимир Акуловизменено

Всё  очень  просто  :  надо  быть  молодым  ,  красивым, элегантным  ,  опрятным  ,  богатым  , чутким  и  отзывчивым;  надо  иметь  дом  или  коттедж  ...И  при  этом  не  иметь  вредных  привычек  .