Как влюбить в себя кого угодно: 7 советов психолога, которые действительно работают

Влюблённость со стороны часто выглядит как что-то хаотичное и почти случайное, будто кто-то просто оказался в нужное время в нужном месте и всё сложилось само собой, но если присмотреться внимательнее, становится видно, что за этим состоянием всегда стоит не только химия, но и очень тонкая человеческая настройка, которая считывается без слов, через поведение, через паузы, через то, как человек держится рядом с другими и что он из себя представляет, когда перестаёт стараться произвести впечатление.