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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Халили о Кубке мира: «Посмотрел все гонки. Когда был первый этап, не сказать, что ребята прям очень сильно двигались»

В субботу Халили с одним промахом занял шестое место в спринте на этапе Альфа‑Банк Кубка России в Ижевске.

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