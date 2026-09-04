Politico: попытки Украины получить дополнительные ракеты для ПВО зашли в тупик

© Christophe Gateau/DPA/Global Look Press Украина вновь пытается добиться от западных союзников дополнительных ракет для систем ПВО, однако последние переговоры пока не принесли результата.
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