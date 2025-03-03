❗️🇺🇦ОПОМНИТЕСЬ. С каждым днем погибает все больше солдат ВСУ, пора задуматься и прекратить бессмысленное сопротивление.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VГ
Vova Гарин
Меньше хохлов-чище воздух!
Ответить
20 час.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️🇺🇦ОПОМНИТЕСЬ. С каждым днем погибает все больше солдат ВСУ, пора задуматься и прекратить бессмысленное сопротивление.
Свежие комментарии