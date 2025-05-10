Лула да Силва высказал Путину готовность помочь переговорам по Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что высказал главе Российской Федерации Владимиру Путину готовность вместе с Китайской Народной Республикой и другими странами помочь переговорам по Украине при заинтересованности Москвы и Киева.
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