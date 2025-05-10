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Лула да Силва высказал Путину готовность помочь переговорам по Украине

Лула да Силва высказал Путину готовность помочь переговорам по Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что высказал главе Российской Федерации Владимиру Путину готовность вместе с Китайской Народной Республикой и другими странами помочь переговорам по Украине при заинтересованности Москвы и Киева.

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