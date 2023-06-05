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Нефть 5 июня поднялась на 2% из-за планов Саудовской Аравии сократить добычу

Нефть 5 июня поднялась на 2% из-за планов Саудовской Аравии сократить добычу

Нефть 5 июня поднялась на 2% из-за планов Саудовской Аравии сократить добычу Наталья МарковаЦены на нефть подскочили более чем на 1 доллар за баррель 5 июня 2023 г.

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