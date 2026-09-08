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Татар-информ

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Хирурги Татарстана спасли 2-летнего ребенка, проглотившего 15 магнитных кубиков

Хирурги Татарстана спасли 2-летнего ребенка, проглотившего 15 магнитных кубиков

Фото: канал Альмира Абашева в МАКС Хирурги Альметьевской детской районной больницы спасли ребенка, который проглотил несколько маленьких магнитов.

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