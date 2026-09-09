Ремонт улицы Чичерина в Калуге выходит на финишную прямую

Работы по преображению улицы Чичерина в Калуге вышли на завершающий этап. Об этом сообщил глава города Дмитрий Денисов, который провёл на объекте выездное совещание.
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