На годовщину войны, которая не началась

Побольше бы России ТАКИХ политиков. как КАДЫРОВ! А наших зажравшихся - севморпуть строить, с лопратами и тачками

LD

Leon Dan

Популизм. Красивые слова. До поры. Тому доказательством годы истории. Что и как думал грант не понятно. Но есть в том кое-что "не то", кое-что заложено под общее основание. Жаль, что грант сделал ставку на ту местность, дав картбланш в одной важной сфере.