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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 164 подписчика

На годовщину войны, которая не началась

На годовщину войны, которая не началась

Двадцать лет назад во время празднования Дня Победы в городе Грозном прогремел страшный взрыв, погиб недавно избранный президент Чечни Ахмат-хаджи Кадыров.

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Комментарии
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Ратник Ратник
Побольше бы России ТАКИХ политиков. как КАДЫРОВ! А наших зажравшихся - севморпуть строить, с лопратами и тачками
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15 час.
БВ
Борис Выдрин
В рассуждениях автора обильно политики, но ноль по экономическому развитию.
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14 час.
LD
Leon Dan
Популизм. Красивые слова. До поры. Тому доказательством годы истории. Что и как думал грант не понятно. Но есть в том кое-что &quot;не то&quot;, кое-что заложено под общее основание. Жаль, что грант сделал ставку на ту местность, дав картбланш в одной важной сфере.
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8 час.

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