Около 40 нежилых помещений используют под социально-бытовые объекты в домах по реновации в ЮЗАО

В Юго-Западном административном округе в переданных под заселение новостройках по программе реновации около 40 нежилых помещений на первых этажах задействованы под размещение предприятий социально-бытовой направленности.
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