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Царьград

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Русскую туристку не пустили на рейс в Шанхай из-за «отражённых» родинок на фото

Русскую туристку не пустили на рейс в Шанхай из-за «отражённых» родинок на фото

Паспорт туристки признали недействительным в аэропорту Казани из-за зеркального селфи.В аэропорту Казани русскую путешественницу не пустили на рейс до Шанхая из-за дефекта снимка в загранпаспорте.

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