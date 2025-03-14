Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 758 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Раскольников
    Отличная статья. Ведь действительно, Китай нам нам не друг.Удар Китая в спин...
  • ВАРЯГ РУС
    С Вашего разрешения немного "отредактирую" слова в песне Евгения Долматовского «Дорога на Берлин». Думаю возражать "м...Путин потерял тер...
  • Tania Еременко
    Это не ужас - это разложение России изнутри. Надеюсь только на вернувшихся с фронта наших парней-Героев, которые наве..."Надоели эти СВОш...

От Александра Невского до Петра Толстого. О чем предупредил Путин иностранных наемников

От Александра Невского до Петра Толстого. О чем предупредил Путин иностранных наемников

© NATO Марина Полякова На совещании Генштаба РФ в Курской области президент страны Владимир Путин заявил, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской Конвенции об обращении с военнопленными.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
карюкалов вячеслав
Априори.
Ответить
8 час.
Скиф Туран
Ответить
2 час.
Скиф Туран
Ответить
2 час.
наверх