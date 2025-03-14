От Александра Невского до Петра Толстого. О чем предупредил Путин иностранных наемников

© NATO Марина Полякова На совещании Генштаба РФ в Курской области президент страны Владимир Путин заявил, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской Конвенции об обращении с военнопленными.
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