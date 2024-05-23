Плыть по учению: Пекин посылает серьезный сигнал Тайваню

Китай начал военные учения у берегов Тайваня спустя три дня после инаугурации Лай Циндэ. В МИД КНР заявили, что необходимо наказать сепаратистские силы и предостеречь от вмешательства и провокаций со стороны внешних сил, подразумевая США.