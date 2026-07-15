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Мишустин: у России есть возможности для перехода к созданию передовых изделий

Мишустин: у России есть возможности для перехода к созданию передовых изделий

У России есть возможности для перехода к созданию передовых изделий с кардинально новыми характеристиками и высокого качества, в том числе в сфере медицины, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

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