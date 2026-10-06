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Тульские новости

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Алексей Степин стал заместителем губернатора Тульской области

Алексей Степин стал заместителем губернатора Тульской области

Ранее Алексей Степин курировал сельское хозяйство, промышленность и развитие предпринимательства, теперь в его ведении также будут ЖКХ, дороги и благоустройство.

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